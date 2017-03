Acqua Arena, partono i lavori

RIMINI. Sarà consegnata domani (mercoledì 8 marzo) alla ditta incaricata l’area del cantiere in cui sarà realizzato il nuovo polo natatorio pubblico del Comune di Rimini denominato Acqua Arena. Una consegna formale che costituirà il momento da cui cominceranno a decorrere i termini per la realizzazione dell’opera quantificati contrattualmente in un anno. Il progetto che sarà realizzato - si legge in una nota del Comune di Rimini - è stato presentato dall’associazione temporanea di imprese composta da Axia di Reggio Emilia, Nuova sportiva di Ferrara e Saeet Impianti di Firenze, con lo scopo di garantire agli sportivi un impianto dedicato al nuoto moderno e adeguato alle nuove esigenze della cittadinanza. "Il nuovo centro sportivo Acqua Arena è infatti caratterizzato da un’area piscina con tre vasche, un centro dedicato alla salute, una zona per il ristoro e per la convivialità". Dal punto di vista architettonico l’opera prevede forme omogenee al particolare contesto anche naturalistico in cui si inserisce, quindi in relazione con l’ampia zona verde su cui si affaccia. Il volume è rappresentato da una forma elementare a cupola che permette di distribuire tutti gli spazi fruibili dagli utenti al piano terra, arrivando all’altezza massima solo nella parte centrale. Dalla parte est e sud sono disposte le facciate vetrate delle piscine e delle sale di ristoro e gioco bimbi, che godono quindi della posizione di maggiore pregio per le viste panoramiche e per il contatto diretto col parco e i suoi percorsi. L’area delle piscine si compone di tre vasche: una dedicata all’attività natatoria, una seconda dedicata all’acqua-fitness e ai corsi e una terza dedicata all’avvicinamento all’acqua. Complessivamente sono circa 750 i metri quadrati di superficie acquatica presenti nel nuovo polo natatorio (contro i circa 250 mq dell’attuale impianto comunale). La piscina grande, dedicata alla pratica sportiva su vasca da 25 metri, avrà dieci corsie per una larghezza complessiva di 20 metri. A servizio della vasca natatoria – che per caratteristiche sarà adatta anche ad ospitare eventi agonistici, compresi quelli promossi dalla Federazione Italiana Nuoto - è prevista una tribuna in muratura dedicata al pubblico con 200 posti a sedere. La vasca dedicata all’acqua-fitness sarà di 20 metri di lunghezza e 6 di larghezza, con una profondità di 1,3 metri in tutti i suoi punti per consentire l’utilizzo di strumenti (ad esempio bike e step). La piscina dedicata all’avvicinamento all’acqua e all’insegnamento del nuoto in età prescolare si svilupperà invece su una superficie di circa 66 metri quadrati e avrà una profondità adeguata, comunque non superiore a 60 centimetri in tutti i suoi punti. Il centro fisioterapico invece prevederà una sala riabilitazione, dei box dedicati alla riabilitazione e una piscina ad uso terapeutico. Infine il progetto prevede un’area dedicata al food, che sarà composta da un bar e una sala ristorante. E’ prevista inoltre un’area terrazzata esterna attrezzata direttamente collegata al percorso ciclopedonale del parco e orientata a sud.