Riccione, Pizzolante si unisce a Ubaldi

RICCIONE. Il deputato riccionese Sergio Pizzolante gioca d'anticipo e sigla un "patto" con i fuoriusciti dal Partito democratico. Nasce così "Patto civico Riccione Oltre". Con la lettera maiuscola anche su Oltre perché è il nome del gruppo nato in consiglio comunale dopo la separazione del Pd. Il progetto, spiegano, nasce "da un’idea di città, una visione e un programma", che verrà svelato lunedì (6 marzo) dall'onorevole Sergio Pizzolante e Alessandro Rapone per il Patto civico (gli stessi che lo avevano promosso anche a Rimini) e Fabio Ubaldi (capogruppo) e Omar Venerandi (segretario) per Riccione Oltre. E' molto probabile che Patto civico Riccione Oltre trovi l'accordo con il Partito democratico in vista delle elezioni di giugno ma non è scontato date le tensioni personali, oltre che politiche, che avevano portato alla spaccatura del partito.