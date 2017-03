Scoperto maxi deposito di marijuana

RIMINI. Un imponente deposito di sostanze stupefacenti è stato scoperto dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Rimini. Due albanesi sono arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì. In un garage di via Dario Campana di cui avevano la disponibilità sono stati trovati 75 chili di marijuana. Il valore della droga all'ingresso è stato stimato dai poliziotti in circa trecentomila euro. Sul mercato avrebbe fruttato agli spacciatori fino a un milione. Trovati nella casa di uno degli arrestati 175 grammi di cocaina.