Masterchef: Valerio e Cristina a un passo dalla finale

RIMINI. Valerio e Cristina a un passo dalla finale di Masterchef. Il giovane liceale di Santarcangelo e l'avvocatessa tirocinante di San Marino sono riusciti a stupire i giudici della gara culinaria di Sky anche ieri sera e sono davvero concrete le possibilità che arrivino entrambi alla finalissima. Cristina, in particolare, giovedì sera ha saputo conquistare Barbieri & C. trionfando in ben due prove.