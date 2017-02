Tredici consiglieri si dimettono: cade la giunta Tosi

RICCIONE. Tredici consiglieri comunali si sono dimessi:è caduta la giunta Tosi. Ieri sera da un notaio di Rimini 3 consiglieri del Pd, 4 di Oltre, 5 di Unione civica Riccione e 1 di Forza Italia hanno staccato la spina alla sindaca Renata Tosi, giusto in tempo per evitare un lungo commissariamento e andare al voto probabilmente già in giugno. Si chiude dunque dopo meno di tre anni la parentesi di governo di centrodestra dopo quasi settant'anni di monocolore di sinistra. Noi Riccionesi, la lista di Renata Tosi era ormai isolata, dopo che cinque consiglieri avevano formato il gruppo indipendente di Ucr e dopo che Forza Italia l'aveva sempre più spesso messa nel mirino delle critiche.