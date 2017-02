Sospetta meningite a Santarcangelo

SANTARCANGELO. Un ragazzo dell'istituto Einaudi-Molari di Santarcangelo è ricoverato da ieri in ospedale per un caso di sospetta meningite. Già partita la profilassi per circa una quarantina di persone. "La scuola", spiega la dirigente Maria Rosa Pasini, "ha messo in atto tutte le misure che sono state indicate dall'ufficio di igiene pubblica di Rimini. Solo i docenti, alcuni amici e gli studenti della classe sono stati sottoposti alla profilassi preventiva come indicatomi dall'ufficio sanitario competente e come previsto dal protocollo sanitario nazionale. La scuola è pertanto aperta e le lezioni si svolgono regolarmente fino a eventuale e diverso comunicato da parte di questa direzione". L'episodio, ingigantito da alcuni allarmismi girati sul web, ha comunque creato preoccupazione convincendo molti a non recarsi a scuola.