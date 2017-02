Trova soldi carte e codici e li restituisce

BELLARIA IGEA MARINA. Trova e restituisce un portafoglio: dentro c’erano 700 euro in contanti, carte bancomat ma anche i codici pin d’accesso per potere prelevare ulteriori somme di denaro dagli sportelli automatici. Un piccolo tesoretto, insomma, che però è stato riconsegnato al legittimo proprietario. E’ successo durante le celebrazioni di Sant’Apollonia e San Valentino, a Bellaria Igea Marina, e protagonista del gesto è stato Lorenzo Vincenzi, titolare di un banco ambulante di gastronomia in piazza Matteotti.

A rendere nota la vicenda è una nota inviata dalla polizia municipale, che racconta come Vincenzi, dopo aver trovato sul bancone del proprio allestimento un portafoglio, probabilmente dimenticato da un cliente, «non ha esitato a tentare di rintracciare il legittimo proprietario, in un primo momento cercando un riferimento riconducibile allo stesso anche tramite social network».

La missione non è stata comunque semplice e non avendo avuto successo, il commerciante non si è perso d’animo: ha contattato e consegnato agli agenti della municipale il portafoglio, contenente tra gli altri, oltre ai documenti del proprietario, un totale di 700 euro in contanti, due tessere bancomat, una tessera banco posta e, soprattutto, un foglietto con riportati i numeri pin per i prelievi.

I vigili hanno così avviato la ricerca, consultando il sistema di videosorveglianza presente anche in piazza Matteotti e interrogando le banche dati, riuscendo in breve tempo a contattare il proprietario del portafoglio, un professionista residente a Bellaria Igea Marina: l’uomo è così tornato in possesso di tutto e ha raggiunto Vincenzi in Fiera per esprimergli tutta la sua riconoscenza.