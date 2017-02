Addio Paride Pulcinelli, precursore delle prime "radio libere" riminesi

CORIANO. E’ morto nella notte tra mercoledì e giovedì a 79 anni Paride Pulcinelli. Architetto ed ex dirigente tecnico del Comune fino alla fine degli anni ’80. Nelle elezioni del giugno 2004 fu candidato sindaco del centro destra ma fu eletto il candidato della lista di centro sinistra Maria Luigina Matricardi. Nuovamente in lista alle elezioni del 6 giugno rimase consigliere comunale sino al 2011. «Ciao Paride - commenta il sindaco Domenica Spinelli -, venni da te il 16 febbraio 2009 la prima volta, chiacchierammo con semplicità e serenità. Grazie per avermi dato fiducia durante tutto il mio percorso. Un abbraccio ogni volta che venivi in comune era un gesto d’affetto e di stima reciproca. Sono contenta di averlo fatto, perché l’affetto, quello vero, lo si dimostra quando si è in vita». Nella seconda metà degli anni ’70 fu uno dei promotori delle prime esperienze delle “radio libere” nel riminese. Fondò e diresse per diversi anni Radio 3 Coriano, che trasmetteva da casa sua. «Uno dei pionieri delle radio libere - ricorda l’amico Elio Pari -, aveva capito prima di altri che attraverso le frequenze radiofoniche libere era arrivato il momento di sdoganare nuove idee. Radio Tre Coriano ebbe una notevole espansione, acquisì la storica e blasonata Radio Rimini. Un maestro, sempre elegante ma umile. Lo ricorderò sempre come una grandissima persona, uomo capace ed esemplare professionista». Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di Coriano.