Posta sparita, due portalettere indagati

RIMINI. Posta mai arrivata, bollette di utenze intestate ad altre persone infilate nelle buchette sbagliate, sono solo alcuni dei problemi subiti da alcuni cittadini di Viserba nord, disservizi che hanno convinta una di loro, residente in via Orsoleto, a sporgere denuncia.

La donna, una 40enne, ha passato i primi mesi dell’estate a cercare di capire come mai a lei la posta non arrivava mai. E quando arrivava gli intestatari delle missive era altri residenti della zona. Così ha fatto la cosa apparentemente più semplice, chiamare le poste e cercare di capire il motivo del disservizio. Ma le sue lamentele non hanno mai risolto il problema: la posta continuava a non arrivare o arrivava quella di altre persone.

Così, stanca delle continue segnalazioni che era costretta a fare, senza risultato, ha deciso di sporgere denuncia. Si è recata quindi presso gli uffici della polizia postale di Rimini e ha raccontato la sua odissea.

La denuncia è arrivata dunque negli uffici della procura: la donna lamenta di avere perso della posta importante, e così devono avere fatto altri cittadini, visto che lei ha ricevuto diverse bollette di utenze domestiche non intestate a lei, con probabili problemi per i reali destinatari visto che non ricevendo le bollette possono avere effettuato ritardi nei pagamenti.

Il lavoro della procura per accertare quanto riportato in denuncia dalla donna è durato alcuni mesi, visto che i disservizi più grossi lamentati dalla residente si sono principalmente svolti tra giugno e luglio dello scorso anno, ma sono iniziati nei mesi precedenti.

Al termine dell’indagine sono stati individuati due postini in servizio in quella zona durante l’estate: un 56enne e un 26enne. Entrambi sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e soppressione di corrispondenza.