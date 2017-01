Fogne, Viserbella isolata da un cantiere

RIMINI. Giusto, giustissimo, sistemare le fogne. Ma quando un cantiere resta aperto per un paio di mesi e di fatto isola una frazione come Viserbella, allora qualche attenzione in più ci vorrebbe. Il Comitato turistico si lamenta perché i cittadini non possono utilizzare il mezzo pubblico. I disagi sono notevoli.

Chi frequenta quel tratta di lungomare a Viserbella, per raggiungere la parte a nord della riviera, non può non avere notato barriere, segnali e tubi. Un cantiere in piena regola che blocca la libera circolazione.

Stefano Benaglia è il presidente del Comitato turistico di Viserbella e prima di far notare un paio di questioni, puntualizza che i lavori sono utili e necessari. «Partiamo subito con una precisazione: non siamo contrari ai lavori del Piano delle fogne, anzi li riteniamo necessari e altamente qualificanti. Siamo contrari alle imposizioni e sopratutto all’indifferenza delle istituzioni verso bisogni dei cittadini».

Ed eccolo qua il punto. «Il 3 gennaio (con secondo sollecito il 10) abbiamo richiesto all’assessore Frisoni (mobilità) un incontro urgente per poter trovare una soluzione al disagio che i lavori su via Porto Palos stanno creando, lavori che dureranno fino alla fine di febbraio e che già hanno lasciato la frazione di Viserbella completamente senza autobus nella tratta Rimini-Bellaria. Il nuovo percorso della linea 4 prevede il passaggio sulla Statale Adriatica per poi tornare sul lungomare da via Grazia Verenin, escludendo nei fatti la frazione dal servizio di trasporto pubblico».

Le aspettative erano diverse. «Pensavamo, forse ingenuamente, che visto il gran parlare di questa amministrazione di mobilità sostenibile e di minore inquinamento, una soluzione venisse trovata e affrontata, invece ci siamo ritrovati di fronte all’ennesima prova di indifferenza verso i cittadini, prevalentemente ragazzi e anziani, che ogni giorno devono fare chilometri a piedi per poter utilizzare un mezzo che dovrebbe essere a disposizione di tutti. I lavori termineranno verso la fine di febbraio, come comunicato dalla gentilissima assessore Montini, quindi per i cittadini di Viserbella si prospetta un inverno di passeggiate. Sperando che non piova».