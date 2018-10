La maglietta Auschwitzland mostrata a Predappio fa infuriare anche la Disney

PREDAPPIO. Dopo le polemiche sollevate a livello nazionale, la maglietta con la scritta Auschwitzland indossata domenica scorsa da una militante di Forza Nuova in occasione del corteo per le celebrazioni della Marcia su Roma a Predappio potrebbe avere ulteriori strascichi legali. Informata della vicenda e del particolare della stampa coi caratteri tipici della Disney, il colosso mondiale noto in tutto il mondo per i personaggi amati dai bambini ha definito "ripugnante" la t-shirt, riservandosi di effettuare ulteriori indagini sull'accaduto.