Vende orologi falsi e sigarette in zona Speyer, a Ravenna denunciata 39enne

RAVENNA. Una 39enne nigeriana è stata denunciata dalla Polizia Municipale di Ravenna per ricettazione e introduzione illegale sul territorio di prodotti con marchi contraffatti. La donna è stata infatti notata dagli agenti mentre, seduta su una panchina in viale Farini, estraeva da un borsone un pacchetto di sigarette e lo consegnava ad un passante che in cambio le dava del denaro. Portata al Comando per ulteriori accertamenti, è stata trovata in possesso di un centinaio di euro in contanti, due orologi di marchi contraffatti (Montblanc ed Emporio Armani), un paio di finte collane (Micheal Kors e Versace), otto paia di orecchini (modello Versace) e una decina di pacchetti di sigarette di varie marche.