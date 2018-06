Nido "8 marzo", inaugurato il nuovo giardino

FAENZA. E' stato inaugurato nei giorni scorsi, in occasione della festa di fine anno dell'asilo, il nuovo giardino del nido d'infanzia "8 marzo", in via Cervia 4. La cooperativa sociale Zerocento gestisce, per conto del Comune

di Faenza, l'asilo nido "8 marzo" dal 1991 e, nel tempo, ha investito molto in opere strutturali per apportare migliorie al servizio, con l’obiettivo di mantenere spazi con caratteristiche di sicurezza, gradevolezza estetica e funzionalità.

Nel corso dell'ultimo anno educativo è stato proposto e realizzato un progetto migliorativo e innovativo riguardante il giardino del nido. Il nuovo giardino è costituito da una collinetta a forma di balena, con percorsi in cui i bambini possono sostare in tappe di gioco quali l’anfiteatro e il palco per i momenti collettivi, un piccolo tunnel sotterraneo per la percezione corporea e la scoperta, il percorso su tronchi per sviluppare l’equilibrio, la vasca ad acqua, la scalata in materiale di riciclo, il labirinto di siepi. "Il giardino - spiega Arianna Marchi, presidente della cooperativa Zerocento - diventa così lo spazio in cui dare continuità e concretezza al progetto educativo di outdoor education, promuovere l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il

movimento, l’utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli elementi della natura. Le bambine e i bambini imparano a interrogare e conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in relazione al mondo, favorendo l’autonomia e l’autostima”.