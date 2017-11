Spari contro i carabinieri

RAVENNA. Sparatoria attorno alle 8 in viale dei Lombardi a Lido di Classe. Un'auto con tre persone a bordo ha forzato un posto di blocco dei carabinieri. Dall'auto sono stati anche esplosi colpi di arma da fuoco contro i militari. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.Subito è scattato l'inseguimento. L'auto è stata abbandonata in via Bevanella. I malviventi hanno proseguito la fuga in altro modo, forse a piedi. Tanti gli uomini e mezzi impiegati, tra cui un elicottero che sta sorvolando la pineta. In arrivo anche squadre dei vigili del fuoco per vedere se l'arma utilizzata contro i carabinieri è stata gettata in un canale.