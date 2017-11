La pioggia manda in tilt la città: allagamenti e incidente al passaggio a livello

RAVENNA. Una pioggia ininterrotta ha creato disagi, allagamenti e un incidente gettando nel caos questa mattina l’intera città di Ravenna. Decine gli allagamenti segnalati dovuti all’impossibilità delle fogne di assorbire l’acqua caduta da ieri sera sulla città. Traffico in tilt anche per un incidente avvenuto questa mattina in via Canale Molinetto, dove un’auto (imbottigliata proprio in concomitanza dei binari del passaggio a livello) non è riuscita a muoversi quando le sbarre si sono chiuse per il passaggio di un convoglio. Per fortuna non ci sono stati feriti. Disagi anche all’Itis dove gli studenti sono stati mandati a casa per un allagamento. Acqua in casa in molte abitazioni. Tra le zone più colpite quelle di viale Po, via Bidente e via Dismano Vecchio, ma anche la zona Poggi.