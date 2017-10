Torna la sexy ladra e sfila un Rolex a un uomo di 73 anni

RAVENNA. Che possa trattarsi di una delle sexy ladre che la scorsa estate hanno preso di mira più di un anziano tra città e litorale è uno spunto investigativo che i carabinieri stanno vagliando, anche se sarebbe una variabile rispetto al modus operandi che finora le aveva sempre viste agire in coppia. Di sicuro la tecnica utilizzata è la stessa. Ovvero avances focose all'indirizzo del pensionato di turno prima di far sparire l'orologio. Un furto con destrezza che si è ripetuto nella tarda mattinata di ieri ai danni di un 73enne in via Degli Spreti, avvicinato da una donna più giovane che l'ha abbracciato disorientandolo, sfilandogli il Rolex d'acciaio del valore di 4mila euro senza neppure che l'uomo se ne rendesse conto. Solo in un secondo momento, quando la ladra si era dileguata, il pensionato si è accorto che non aveva più l'orologio, recandosi a sporgere denuncia.

I precedenti

Prima di ieri, l'ultimo colpo analogo era accaduto a metà agosto quando a un altro pensionato era stato sottratto un Eberhard d’oro mentre parcheggiava la bicicletta vicino al supermercato di via Faentina. In precedenza, da metà luglio, erano stati commessi altri quattro furti con la stessa tecnica ai danni di un 75enne avvicinato a Marina di Ravenna lungo uno stradello di accesso al mare, di un 59enne derubato in bicicletta lungo la ciclabile tra Ponte Nuovo e Classe, di un 69enne a piedi a Marina Romea e di un altro anziano in piazza della Resistenza. La serie di furti era però iniziata ad aprile quando, sempre in via Faentina, era stato derubato un avvocato di mezza età a cui una ragazza, con la scusa di chiedere un’informazione stradale, aveva sfilato l’orologio mentre si trovava fermo in scooter al semaforo.