Schianto all'incrocio, uccisi due poliziotti

Tragedia nella notte. Due poliziotti della questura sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto circa a mezzanotte all'incrocio tra via Manzoni e via dei Campeggi a Lido Adriano. I due agenti erano a bordo di una volante, una Seat Leon, quando sono usciti di strada andando a schiantarsi contro un albero a lato della strada. Le vittime sono una poliziotta di 54 anni e un agente di 27 anni. I nomi ieri notte non erano ancora stati diffusi per rispetto nei confronti delle famiglie ancora non informate di quanto accaduto. Tutto è successo in un attimo. I due poliziotti erano saliti sull'auto di servizio a quanto risulta dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. Una rissa in corso a quanto risulta tra irlandesi che richiedeva il loro intervento. Hanno percorso via dei Campeggi ma all'incrocio con via Manzoni il guidatore non è riuscito, probabilmente anche a causa dell'asfalto bagnato, a effettuare la svolta a sinistra. L'auto è schizzata via senza controllo catapultata verso un platano e rimbalzando poi a qualche metro di distanza. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a entrambi. Poco dopo in quell'incrocio sono arrivate sia le ambulanze che l'auto con il medico del 118. Tutto inutile. Ormai il destino dei due agenti era segnato. Con loro, davanti a quel groviglio di rottami, anche i vigili del fuoco. E, poco dopo, anche tanti altri colleghi dei due agenti, impietriti e commossi di fronte ai due corpi coperti dai lenzuoli bianchi.