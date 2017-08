E' morto Massimo Matteucci

Ravenna in lutto. E' morto questa mattina l'ex presidente della Cmc Massimo Matteucci. Aveva 65 anni. Era in barca con amici al largo di Marina di Ravenna quando ha accusato un malore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e l'imbarcazione ha fatto rientro verso il molo dove ad attenderla c'era un'ambulanza. Ma ormai per l'ex numero uno della cooperativa ravennate non c'era più nulla da fare. Matteucci aveva abbandonato l'azienda appena pochi mesi fa, a maggio, andando in pensione. L'aveva guidata per oltre 20 anni. Era diventato presidente nel 1996. Ma in azienda era entrato nel lontano 1973, a soli 21 anni. Al vertice del colosso delle costruzioni si trovò ad affrontare una delle peggiori crisi interne con forti tensioni, lavoratori sottoposti a cassa integrazione e ricambio traumatico della dirigenza. "Con il piano di risanamento - raccontava Matteucci - la crescita non si è più interrotta, grazie al recupero del nostro core business legato alle infrastrutture, alle strategie di specializzazione e internazionalizzazione". L'azienda grazie alla sua guida è diventata il colosso che è ora.