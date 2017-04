“Centologia. Cento autori per cento racconti di cento parole” è il libro edito dal Corriere Romagna che verrà presentato domani alle 18 al bio-bar ristorante Alchimia di Ravenna, in via Magazzini Anteriori 31 (darsena). Dal noir alla fantascienza in cento parole: una antologia ideata da Eugenio Baroncelli e Gianni Bianco. Sarà in edicola con il Corriere Romagna da sabato 15 aprile a 8,60 euro più il prezzo del quotidiano.