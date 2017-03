Roberto Saviano a Ravenna

RAVENNA. Roberto Saviano sarà ospite di un’importante anteprima di ScrittuRa Festival per presentare La paranza dei bambini (Feltrinelli). Martedì 11 aprile, alle 18, al Teatro Alighieri di Ravenna l’autore di Gomorra sarà per la prima volta ospite nella città romagnola di cui è cittadino onorario. Lo scrittore dialogherà con il giornalista Matteo Cavezzali. Ne La paranza dei bambini Saviano racconta, in forma letteraria, un destino comune a tanti quindicenni in diversi angoli di mondo – tra cui Napoli e il Sud Italia - dove la vera risorsa è non temere la morte e avere a disposizione molti anni per farsi la galera. L’incontro è gratuito, l’accesso è libero fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare.