Va fuori strada per salvare un cane Sbandata fatale per un 47enne

LUGO. Un uomo di 47 anni, Fabrizio Sansovini, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 22.30 di sabato lungo la strada provinciale 18 che collega Fusignano ad Alfonsine. Fatale all’automobilista è stata un’uscita di strada all’altezza del centro abitato di San Savino. Poco lontano dal luogo dello schianto i carabinieri hanno trovato anche un cane morto con chiari segni di investimento. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che vedrebbe l’auto uscire di strada nel tentativo di evitare l’impatto con l’animale. Saranno però le indagini a far luce sull’accaduto. Sansovini viaggiava da solo al volante di un’ Opel Meriva in direzione di Alfonsine quando ha perso il controllo della vettura che, purtroppo, si è schiantata contro un palo della luce in cemento. Quando gli uomini del 118 sono arrivati sul posto per lui non c’era purtroppo nulla da fare. La vittima, classe 1969, era nato a Conselice. Abitava in via Bastia tra Giovecca e Frascata (frazione di Lavezzola). Di professione muratore lascia una figlia.

Nella stessa serata sono stati numerosi gli interventi della Polizia Municipale nel Lughese. In via Budrio i vigili hanno dovuto fermare le esuberanze di due polacchi piuttosto alticci. Altro incidente in via Alberico da Barbiano, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Un furgoncino e una Fiat Brava si sono scontrati mentre quest’ultimo mezzo stava facendo inversione di marcia. Infine, nel centro di Conselice, alcuni cittadini hanno segnalato le intemperanze di un giovane che pigiava troppo sull’acceleratore tra le vie centrali del paese.