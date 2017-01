Perde la vita uscendo fuori strada

RAVENNA. Una 41enne è morta in seguito alle gravi conseguenze di un incidente stradale verificatosi ieri verso le 21.30 in via Faentina, nei pressi dell'abitato di San Michele. La donna era al volante di una Fiat 500 e stava percorrendo via Faentina in direzione Russi quando, giunta all'altezza del civico 280, veniva a collisione laterale con una Fiat Qubo, proveniente dalla direzione opposta. Più che l'urto, determinante è stata l'uscita di strada della 500, che ha terminato la propria corsa, dall'altra parte della carreggiata, contro un albero. Per liberare la conducente dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.