Rock band ravennate derubata durante un tour

RAVENNA. Derubati durante un tour in Campania. E’ successo agli Amycanbe, band ravennate di rock alternativo. I ladri hanno tentato di rubare la loro auto parcheggiata davanti a un ristorante di Caserta ma non riuscendovi hanno portato via tutti gli strumenti e le attrezzature che vi erano all’interno. L’elenco, pubblicato dagli stessi componenti della band su Facebook sperando che qualcuno possa aiutare a ritrovarli, è piuttosto lungo: amplificatori, pedali, una batteria elettronica, un sintetizzatore, un campionatore, un mixer e altro ancora.

«Si tratta di un danno enorme, strumenti costosi e frutto di una vita di lavoro, concerti, sudore. Non ho più tante parole perché», scrive sconsolato su Facebook uno dei membri del gruppo noto a livello nazionale.

Cancellato così il mini tour: «La macchina inoltre è stata danneggiata in modo abbastanza serio da non poterci permettere di tornare a casa nell’immediato quindi danno ulteriore - raccontano ancora su Facebook -. I concerti dei prossimi giorni sono state chiaramente cancellati con un cospicuo danno economico e morale».