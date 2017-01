In bici finisce sotto un'auto

RAVENNA. Pauroso incidente nella mattinata di ieri all’altezza dell’incrocio tra viale Pallavicini e via Carducci dove una persona in bicicletta è finita sotto una macchina. Le cause dell’incidente sono al vaglio del personale della Polizia municipale intervenuto per i rilievi; non si esclude che una delle concause possa essere stata la pioggia ghiacciata che a quell’ora stava bagnando la città.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura con speciali “cuscini” per liberare la persona incastrata sotto l’auto che, miracolosamente, stando ai primi accertamenti clinici non avrebbe riportato gravi lesioni.