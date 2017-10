Tutto pronto per la partenza del Baccanale

IMOLA. È tutto pronto per l’edizione 2017 del Baccanale che partirà il 4 novembre. Quattro weekend di manifestazioni con incontri, eventi, più degustazioni, e soprattutto tantissime proposte enogastronomiche da assaporare. Il Baccanale annovera nel suo programma un totale complessivo di 145 eventi. Tra gli altri, si contano: 39 degustazioni e cene a tema; 37 incontri, presentazioni, visite; 23 eventi dedicati ai bambini; 15 mostre a tema e altre esposizioni; 8 spettacoli dal vivo; 7 tra mercati e mostre-mercato; 5 scuole e laboratori di cucina

Inoltre menu a tema saranno proposti da 45 ristoranti di Imola e Comuni del Circondario.

Il tema di quest’anno “Sotto Terra” punta i riflettori su tutti i prodotti e gli alimenti che raggiungono la propria maturazione nel sottosuolo. Sarà possibile andare alla scoperta di sapori, tradizioni, luoghi e storie scegliendo tra mostre, scuole di cucina, incontri, convegni, laboratori, spettacoli, show cooking e, naturalmente, menu a tema in 45 ristoranti del Circondario imolese.

E non mancheranno gli chef stellati presenti alla kermesse imolese. Lo chef Pier Giorgio Parini dedica un interno menu alle liliacee, in una cena di beneficenza al Ristoro Lavoratori Cristiani (lunedì 13 novembre) organizzata da CheftoChef Emilia Romagna Cuochi. Largo anche alle star di Master Chef e della televisione: al Centro Leonardo ci saranno Valerio Braschi (ultimo vincitore del reality show più “buono” d’Italia) e Diego Bongiovanni, protagonista de La prova del cuoco, mentre al Teatro Ebe Stignani il 18 novembre Marzia Bellino, concorrente romagnola di Master Chef 2016 presenterà il suo gateau di patate e tartufo. Da non perdere le scuole di cucina degli chef Valentino Marcattilii e Massimiliano Mascia del San Domenico e di Umberto Cavina di Monte del Re.

Anche in questa edizione ci saranno il banco d’assaggio dei vini, la rassegna Olimola dedicata all’olio d’oliva e le mostre mercato.