Tragedia in autostrada: muore un camionista

IMOLA. Un autotrasportatore di nazionalità straniera è rimasto ucciso questa mattina in un drammatico incidente avvenuto sulla corsia sud dell’A14 all’altezza dello svincolo con il tratto che conduce a Ravenna. Ferito anche un altro camionista coinvolto nello schianto, trasportato all’ospedale Bufalini in elicottero. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo le prime testimonianze pare che due mezzi pesanti si siano tamponati. Uno dei due ha preso fuoco e il conducente è morto intrappolato nella cabina. L’autostrada è stata chiusa, sulla corsia sud, da Imola a Faenza. Code fino a 16 chilometri sul tratto opposto. Il personale di Autostrade ha provveduto a distribuire acqua agli automobilisti rimasti bloccati. Inevitabili anche le ripercussioni sulla viabilità ordinaria con lunghissime code da Imola sino a Faenza sulla via Emilia.