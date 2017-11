Stupri di Miramare: chiesti 14 anni e 2 mesi per Butungu

RIMINI La la procura della Repubblica di Rimini (pm Stefano Celli) ha chiesto 14 anni e due mesi per Guerlin Butungu. L’imputato congolese è giudicato con rito abbreviato davanti al Collegio a meno di ottanta giorni dagli stupri consumati alla guida del cosiddetto branco (gli altri tre componenti sono minorenni e verranno giudicati successivamente) durante la notte tra il 25 e il 26 agosto scorso a Miramare. La sentenza per Butungu potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio. Durante quella notte i quattro aggredirono in spiaggia una coppia di turisti polacchi, massacrando lui e stuprando lei e poco dopo violentarono anche una trans peruviana sulla statale.