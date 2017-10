Si schianta contro un albero: muore a 24 anni

RICCIONE. Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Riccione. Simone Ugolini, 24 anni, in scooter lungo via Veneto è andato a schiantarsi contro un albero ed è morto. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le quattro quando il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione mare. I soccorsi sono stati inutili. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.