Cane in spiaggia: mille euro di multa al bagnino, 250 euro al padrone

MISANO. Il cane in spiaggia costa mille euro di multa al bagnino e 250 al proprietario. Ne nasce una diatriba a tre: «Sono 10 anni che vengo qui, il mio è un animale molto buono, non ha mai dato nessun tipo di fastidio e io mi attengo sempre ai regolamenti – dice il proprietario Moreno Sabattini originario di Bologna, ma che da tempo ha casa anche a Misano –. Sto mettendo tutto in mano all'avvocato: non solo per la multa ma anche per i metodi usati dai due agenti della municipale».

Il fatto

Il fatto è accaduto domenica al bagno 47, di Eraldo Andreani, l'animale in questione è un american staffordshire terrier, o più semplicemente un pitbull, di nome Franco. I vigili al loro arrivo hanno accertato che il cane si trovava, «nell'area di accoglienza turistica e che occupava quasi totalmente la passerella di circa 1,60 metri che viene utilizzata dai bagnanti per recarsi alle cabine e agli ombrelloni, impedendo a chiunque di attraversare il marciapiede».

Il bagnino

Il bagnino Eraldo, che ha già comunque pagato la multa, ha scritto al sindaco, al comandante della Municipale e all'Enpa, dando la sua versione dei fatti. «Il signor Moreno si trovava nelle vicinanze della casetta dello stabilimento, dove peraltro non è previsto il passaggio dei turisti. A un certo punto si sono avvicinati due agenti, contestando la presenza del cane, e preannunciandomi un verbale da mille euro. Le informazioni in mio possesso circa l'ingresso dei cani nella mia spiaggia, sono discordanti rispetto a quanto comunicatomi dai due agenti. Vorrei quindi comprendere perchè, pur essendo una spiaggia autorizzata all'accesso degli animali domestici, sono stato sanzionato».

La polizia municipale

I vigili nel loro rapporto sottolineano, invece come «il signore proprietario del cane era già stato ammonito precedentemente a seguito delle lamentele pervenute, ed era stato avvisato sul comportamento da adottare in spiaggia come previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare 1/2017 e dalle direttive dettate dall'Ausl. Anche il bagnino è stato avvisato, malgrado ciò il cane del suo cliente ha continuato sostare nelle aree non autorizzate, non salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei bagnanti».

Il sindaco

Sul caso interviene il sindaco Stefano Giannini. «I vigili hanno fatto il loro dovere e quindi hanno fatto bene. Il bagno è vero che ha le autorizzazioni per poter far accedere i cani, ma ci sono delle regole e modalità di comportamento da rispettare: i cani non possono scorrazzare tra i bagnanti. La municipale ha accertato che le norme non sono state minimamente rispettate, quindi i vigili hanno ragione e il bagnino ha torto».

L'ordinanza balneare della Regione e dell'Ausl per salvaguardare l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, prevede il divieto in spiaggia di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio. I concessionari di spiaggia hanno tuttavia facoltà, nell’ambito del proprio impianto e previa una Scia richiesta in Comune, di individuare un'area debitamente attrezzata, delimitata e riservata, per l’accoglienza di animali domestici, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti.