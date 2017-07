Super agosto a Riccione: da Rovazzi a Gabbani, da Benji e Fede a Fragola

RICCIONE. Sarà un agosto scoppiettante per Riccione. Questa mattina Rudy Zerbi ha reso noto il programma dei concerti di piazzale Roma per il mese di agosto. Si parte venerdì 4 con Mario Venuti e Baby K. Sabato 5 siamo già ai fuochi d'artificio: arriva uno degli artisti emergenti del momento. Sul palco ci sarà infatti Fabio Rovazzi insieme a Nina Zilli e Michele Bravi. Si torna in piazza martedì 8 con Jenn Morel, Vegas Jones, Fabio B, Wad e Jake La Furia. Mercoledì la neo giudice di X Factor Levante mentre giovedì toccherà ai The Kolors, la band lanciata da Amici. Venerdì 11 vanno in scena i deejay: Andrea & Michele, Alex Farolfi e Chicco Giuliani. Sabato spazio a Ermal Meta e Cosmo, mentre la sera della vigilia di Ferragosto, lunedì 14 ci sarà il vincitore di Sanremo Francesco Gabbani con Marianne Mirage. Ferragosto con il rapper Ghali e Merk &Kremont. Di nuovo serata dj giovedì 17 mentre sabato 19 torna la musica live con Brunori Sas, Samuel (dei Subsonica), Ex Otago. Martedì 22 nuovo appuntamento attesissimo: ci sono Benji e Fede, Annalisa, Alessio Bernabei, Thomas, Fred De Palma e Irama. Mercoledì 23 agosto il gran finale del contest Deejay on stage: ospiti annunciati Takagi e Ketra, Lorenzo Fragola e Francesca Michielin.