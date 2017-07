Aggressione nella casa di riposo: muore un'anziana

VERUCCHIO. Omicidio preterintenzionale. Una donna di 95 anni è morta in seguito a un'aggressione subita da un altro paziente di una struttura sanitaria di Villa Verucchio. Per la Procura della Repubblica di Rimini è stata un omicidio preterintenzionale. Ad aggredire l'anziana signora sarebbe stato un altro paziente, un uomo di 78 anni affetto da patologie mentali che ora si trova indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. L'uomo prima si è scagliato contro un'altra ospite della strutta procurandole ferite pesanti al volto e poi si è avventato sulla donna. L'indagine della polizia è coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani: bisognerà chiarire l'esatta dinamica dell'aggressione. Nel frattempo l'uomo è stato trasferito in altra struttura: è sulla sedia a rotelle e cammina solo se aiutato. Al momento resta l'unico indagato, ma ulteriori approfondimenti tenderanno a capire se vi siano state o meno altre responsabilità.