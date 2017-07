Nikolay Alexeev sostituisce Temirkanov

"Ravenna festival" comunica che per motivi di salute Yuri Temirkanov ha dovuto all’ultimo momento rinunciare a partire con la sua orchestra per la tournée iniziata ieri con un concerto a Lubiana.

Per espressa volontà di Temirkanov tutti i concerti programmati nella tournée saranno diretti da Nikolay Alexeev, che lo affianca nella guida della Filarmonica di San Pietroburgo dal 2000.



Artista del Popolo Russo, vice direttore artistico della Filarmonica di S.Pietroburgo, Nikolay Alexeev già direttore dell’Orchestra Filarmonica di Zagabria, della Filarmonica di Mosca e della Bolshoi Symphony, si è diplomato al Collegio Corale di Leningrado e al Conservatorio di Leningrado, dove ha studiato direzione corale con A.Mikhailov e direzione d'orchestra e d'opera con M. Jansons.



La direzione ha fatto pervenire al Maestro Temirkanov gli auguri di una pronta guarigione e l’invito a ritornare il prima possibile a "Ravenna festival".