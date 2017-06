Gessica: "Eddy mi disse: ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito"

RIMINI. "Me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito". Gessica Notaro in aula racconta l'incubo della sua relazione con Eddy Tavares. La ragazza sfregiata con l'acido questa mattina in tribunale a Rimini ricostruisce quello che ha definito "l'amore più grande della mia vita" ma che "non riuscivo a lasciarlo nonostante i tanti torti e tradimenti subiti". Durante l'udienza del processo per stalking a carico di Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di averla aggredito con l'acido, Gessica ripercorre tutta la loro storia. Al culmine delle tensioni e delle minacce lei aveva chiesto l'ammonimento a sua tutela. Evidentemente non è stato sufficiente. E le parole che Gessica riferisce fanno venire i brividi: "Ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito".