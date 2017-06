Coriano, Mimma Spinelli serve il bis

CORIANO. Domenica Spinelli fa il bis e dopo cinque anni viene ancora eletta sindaca di Coriano. Questa tornata elettorale, che ha visto un'affluenza piuttosto bassa, ferma al 55,96 per cento, ha premiato la candidata di Progetto comune e ha visto soccombere, anche in questo comune oltre che a Morciano, il Partito democratico che aveva schierato Alessandro Leonardi con la lista Insieme per Coriano. A trionfare è stata invece Mimma Spinelli che ha ricordato in campagna elettorale gli 850mila euro spesi in questi anni nell’edilizia scolastica. Non solo: nel mirino della sindaca rieletta sono finiti anche i «quattro milioni di debiti fuori bilancio del Comune e i mutui accesi per 18 milioni da parte dell'amministrazione targata Partito democratico». Una strategia che, tra le altre carte giocate e il bilancio di cinque anni di governo presentato agli elettori, si è rivelata vincente.