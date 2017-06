Schianto auto-scooter: muore a 33 anni

RIMINI. Tragedia sulla strada questa mattina alle 8 nella zona di Miramare. Un ragazzo di 33 anni del riminese in sella allo scooter ha perso la vita a seguito di uno scontro con un'auto nell'incrocio tra la statale Flaminia e via Oliveti. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili urbani di Rimini. Sul posto anche i mezzi del 118 ma per il giovane non c'è stato niente da fare. La statale dopo l'incidente è stata chiusa al traffico per circa un'ora, il traffico è andato in tilt.