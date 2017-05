Rossi potrà correre al Mugello

RIMINI. Valentino Rossi ha trascorso la notte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Infermi e oggi venerdì sarà sottoposto a ulteriori accertamenti dopo i traumi al torace e all'addome riportati ieri giovedì pomeriggio nella pista da motocross di Cavallara. Le condizioni del pilota sono buone e ha ricevuto l'okay dai medici per partecipare alla gara di MotoGp in programma per la settimana prossima al Mugello. Già questo pomeriggio Rossi dovrebbe essere dimesso e tornare a casa, a Tavullia. Nel frattempo il suo entourage protegge la sua privacy non facendo avvicinare nessuno.