Tragedia all'incrocio: muore un motociclista

RIMINI Un motociclista di 51 anni è morto questo pomeriggio all'ospedale Infermi di Rimini dove è stato ricoverato per le ferite riportate in un incidente stradale. Il centauro, in sella a una Honda, verso le 17 stava percorrendo la statale Adriatica con direzione di marcia Ravenna-Riccione quando, all'incrocio con la Consolare, per cause in corso d'accertamento, è entrato in collisione con una Audi che stava svoltando, proveniente da Riccione, sulla superstrada per San Marino. Soccorso da ambulanza e automedicalizzata del 118, il motociclista è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia stradale di Rimini.