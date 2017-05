Allerta meteo: grandinate e onde fino a due metri e mezzo

RIMINI. Tornano i temporali in Emilia-Romagna. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo di 24 ore per la giornata di domani. "Nel pomeriggio di domani mercoledì 24 maggio - si legge - è previsto il rapido transito di una linea temporalesca organizzata proveniente da nord-est che interesserà il settore centro-orientale della nostra regione". Sono previste "localmente precipitazioni molto intense, con associate raffiche di vento, fulminazioni e grandinate". Adriatico molto mosso al largo, "con altezza dell'onda prevista tra 1,8 e 2,5 metri". Secondo Meteo 3B a Rimini dovrebbe piovere intensamente in serata.