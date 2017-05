E' morto Nicky Hayden

CESENA. Dopo cinque giorni di agonia è morto Nicky Hayden. I medici della rianimazione del Bufalini di Cesena hanno accertato il decesso del pilota questo pomeriggio. Le sue condizioni sin dal primo ricovero non avevano lasciato la minima speranza sulla possibilità che potesse recuperare: il cervello non reagiva alle sollecitazioni. Ieri si è spento. Hayden aveva avuto un terribile incidente lo scorso mercoledì 17 maggio. In bicicletta da corso aveva tirato dritto a uno stop ed era stato travolto da un'auto in corsa lungo via Ca' Raffaelli. Un video in possesso del comando di polizia municipale documenta tutto l'accaduto. Con la scomparsa di Hayden il fascicolo aperto in procura passa da lesioni a omicidio stradale.