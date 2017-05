Renata Tosi provoca, attacca e sbrana il Pd

Il primo timido fischio del pubblico la carica come una molla. Nell’immediato incassa l’applauso di quasi tutto il pubblico ringraziando chi la contesta «perché questo è il bello del confronto». Poi attacca a testa bassa e affonda un colpo dopo l’altro. Ha capito fin troppo bene che è nello scontro aperto che tira fuori il meglio e non perde occasione per provocare, farsi fischiare e contrattaccare. Usa i suoi punti deboli come esche e poi bastona. Quando Sabrina Vescovi le serve l’assist del metrò di costa non si limita a segnare un gol facile facile: si sbrana la candidata sindaca del Pd e idealmente tutti gli ex da Massimo Masini in avanti. Con la forza della donna del popolo che sente di incarnare («mi faccio contaminare dalla gente») rivendica di avere fatto rinascere l’orgoglio della riccionesità e di avere tenuto la schiena dritta in provincia, sottintendendo i rapporti con Gnassi e il Pd. Renata rinata.