Nicky Haiden investito in bici: è in prognosi riservata

RICCIONE. L'ex campione del mondo di MotoGp Nicky Hayden è stato investito alle 14 di oggi sulla Riccione-Tavoleto ed è stato portato all'ospedale Infermi di Rimini. Lo statunitense che ora corre in Superbike era insieme a un gruppo di ciclisti quando è stato investito da una macchina, una Peugeot guidata da un 30enne di Morciano di Romagna. La botta, avvenuta in via Tavoleto nel territorio di Misano Adriatico, è stata molto forte e le condizioni del pilota sono apparse molto serie. E' stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale in ambulanza. Al momento è ricoverato in prognosi riservata.