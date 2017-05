Asset, prelievi concessi fino a mille euro al mese

SAN MARINO. Nessun passo indietro sulle dimissioni di Nicola Romito dalla presidenza di Cassa di Risparmio da parte del governo e via libera alla micro-operatività per i correntisti di Asset Banca, a cui Bcsm ha accordato un prelievo mensile fino a mille euro in regime di blocco dei pagamenti. A darne notizia è il segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli, intervenendo in tarda mattinata a conclusione della prima parte dei lavori della Commissione Finanze, in seduta pubblica.