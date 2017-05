Banca Asset, blocco dei pagamenti per un mese

SAN MARINO. Pagamenti sospesi per 30 giorni ad Asset Banca. A deciderlo e comunicarlo è Banca centrale che in una scarna nota spiega che "su richiesta degli organi della procedura straordinaria" ha autorizzato per la durata di 30 giorni con decorrenza da ieri, la sospensione dei pagamenti presso Asset Banca, già in amministrazione straordinaria. Una nota della segreteria di Stato per le Finanze spiega come il governo segua con attenzione l'evoluzione del commissariamento dell'istituto. "Il governo e le autorità preposte - assicurano da Palazzo Begni - continueranno nell'azione tesa a offrire la massima sicurezza ai depositi, ai risparmi e agli investimenti". In questa direzione "il governo emanerà un Decreto-Legge - chiarisce la nota - finalizzato a garantire, attraverso apposita garanzia rilasciata dalla Camera, i fondi pensione allocati presso Asset Banca". La segreteria di Stato spiega poi che la decisione di Bcsm di autorizzare la sospensione dei pagamenti per 30 giorni "si pone l'obiettivo di assicurare al Commissario e al Comitato di sorveglianza la possibilità di mettere in atto una gestione ordinata e efficace delle fasi conclusive delle procedure di amministrazione straordinaria". Inoltre, "nelle prossime ore, il Commissario, previo parere del Comitato di Sorveglianza - prosegue infine la nota - stabilirà la soglia di disponibilità per i depositanti e gli eventuali casi di deroga a tali limitazioni quantitative, al fine di ridurre al minimo i disagi per la clientela".