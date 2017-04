Sic Day da record, in 5mila sfilano sul circuito

CORIANO. Motogiro da record quello di ieri al Misano world circuit Marco Simoncelli per la sesta edizione del “Sic Day”. Una folla oceanica ha invaso Coriano fin dalla mattinata, 5mila moto hanno fatto “scalo” a Tavullia, Gradara per poi approdare al circuito di Misano. Sulla pista dedicata al Sic, accolti dal managing director Andrea Albani, si è svolta la ormai classica parata con le migliaia di moto arrivate per l’occasione mentre altre 800 almeno sono rimaste ad attendere i bikers al “campo base” in centro a Coriano per un totale di circa 5.800 partecipanti. Grande soddisfazione degli organizzatori “58boys” che anno rimarcato come «la presenza di Marco si avverte anche nei numeri, un motoraduno da record, un altro capolavoro di Marco».

L’invasione dei bikers in memoria del Sic è iniziata sabato quando le prima duemila moto hanno potuto apprezzare l’entroterra romagnolo con il motogiro “Sulle strade del Sic”. E ieri il gran finale con la sfilata sulla pista che porta il suo nome: all’uscita dall’autodromo, verso l’una, tutte le moto sono rientrate a Coriano passando davanti al nuovo centro rieducativo per disabili in costruzione realizzato dalla Fondazione Marco Simoncelli per poi passare il pomeriggio con l’intrattenimento di cabarettisti e personaggi dello sport. Alle 17.30 collegamento in diretta con il circuito di Austin per seguire le gare di motomondiale su maxi schermo e poi serata con la cena in piazza.

In occasione del sesto motomemorial We Positive e la Fondazione Marco Simoncelli si sono unite per un progetto benefico con una linea di braccialetti dedicati al Sic. Prodotti in tre differenti colorazioni (rosso, bianco e nero), riportano alcune delle più celebri frasi dell’indimenticato campione e contribuiranno a sostenere la Fondazione nata con la volontà di aiutare i soggetti più deboli e svantaggiati in ricordo del Sic.