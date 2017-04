Muore albergatrice investita sulle strisce

RIMINI. Un’albergatrice di 71 anni, investita in prossimità delle strisce pedonali mentre attraversava la strada da un “Ape” car, è morta ieri per le conseguenze delle ferite riportate. La donna Maria Giuseppina Causarano con una ricetta in mano stava andando verso la farmacia quando, per cause ancora al vaglio della polizia municipale di Rimini, è stata travolta da un cinquantunenne che non è riuscito a evitare l’impatto (con in suo mezzo viaggiava in direzione di Bellaria). L’incidente è accaduto in via Coletti a Rivabella, all’altezza del civico 180, intorno a mezzogiorno. La donna è caduta e ha battuto la testa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: l’ambulanza del 118 l’ha trasportata in ospedale, ma i tentativi di salvarla si sono rivelati vani. È stato un amico di famiglia, che ha assistito alla scena, ad avvertire i figli, Mauro e Gianluca, dell’accaduto con una telefonata in albergo. Sono loro, con le rispettive mogli, a gestire l’Hotel Houston, «ma la mamma era una colonna, per noi – racconta Gianluca, sotto choc – sempre pronta a dare una mano. Doveva andare dal medico e poi forse in farmacia». Dolore e incredulità sono i sentimenti provati da quanti hanno conosciuto la signora, persona affabile, grande lavoratrice, apprezzata e stimata da tutti. Fu lei assieme al marito Rocco Ragone, scomparso sei anni fa, a decidere di costruire un albergo al posto del loro negozio di generi alimentari. L’Hotel Houston, che prende il nome dall’avventura dell’uomo nello spazio, fu inaugurato proprio il 20 luglio 1969, data dello sbarco sulla luna. «Un’emozione unica: si festeggiò tutta la notte» amava raccontare Maria ai clienti nel servire le crostate fatte in casa. La data dei funerali, in attesa del nullaosta della procura, non è stata ancora fissata.