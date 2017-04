Trova un Rolex da diecimila euro e lo porta alla polizia

RIMINI. Trova un Rolex da diecimila euro e lo consegna alla polizia. Domenica scorsa un uomo residente a Bologna ha ritrovato un prezioso orologio da polso da uomo e lo ha portato al personale della Questura. Si tratta di un modello in metallo, di colore giallo, con cinturino in similpelle di colore marrone, ma quel che conta è la marca “Rolex Geneve”, modello “Cellini”, con quadrante bianco e lancette di colore giallo. L’uomo ha dichiarato di aver rinvenuto l’orologio - che secondo una prima ispezione risulta essere originale - in via Tiberio in prossimità dell’omonimo ponte. Chiunque dovesse riconoscere l’orologio potrà recarsi presso l’Ufficio denunce della Questura munito della relativa denuncia di smarrimento/furto e documentazione riportante il numero di serie dell’orologio.