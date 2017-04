La nuova fiamma di Valentino Rossi: "La nostra storia è all'inizio"

RIMINI. «La nostra storia è solo all'inizio... ». Sul settimanale Oggi Roberta Tirrito si svela come nuova fiamma di Valentino Rossi. «Io e Valentino? - conferma Roberta Tirrito, pur frenando - Non si può dire che siamo fidanzati, è ancora tutto all'inizio». Roberta Tirrito, modella palermitana e star emergente di Instagram, conferma con una intervista al settimanale, in edicola da domani, i tanti gossip che la vogliono legata al nove volte campione del mondo di Tavullia. Per quanto riguarda il loro primo incontro, galeotto è stato il web, dove c'è stato un primo contatto tra i due. Poi qualcosa è scattato e adesso, racconta la modella: «Anche i miei genitori mi danno assillo, sono preoccupati. Io invece sono molto tranquilla: vediamo cosa accadrà».