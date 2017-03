Rapina una banca armato con una lama

SAN CLEMENTE. Bandito solitario in azione questa mattina alla filiale di Rimini Banca di San Clemente lungo via Tavoleto. Armato di una lama, il malvivente verso le 11 si è fatto consegnare diverse banconote (l'ammontare del bottino non è ancora stato quantificato) e poi è scappato, lasciando perdere le proprie tracce. I carabinieri che indagano sulla rapina prenderanno visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Il volto dell'uomo era solo parzialmente coperto e dunque potrebbe essere agevolmente riconoscibile se già noto alle forze dell'ordine.