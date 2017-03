Incendio a scuola, niente lezioni

RIMINI. Scuola elementare di Villaggio I Maggio: nella notte intervento dei vigili del fuoco su un principio d’incendio. Sono stati i Vigili del fuoco ad intervenire nel cuore della notte per spegnere un principio d’incendio che si era manifestato in un piccolo angolo esterno di un terrazzo della scuola elementare di Villaggio I Maggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che la causa probabile sia da imputarsi al riscaldamento del materiale sottostante la guaina impermeabile su cui erano al lavoro gli operai della ditta costruttrice. Un intervento che avrebbe surriscaldato lo speciale materiale isolante sottostante innescando un principio d’incendio, che si è manifestato solo molte ore dopo la sospensione dei lavori e che ha riguardato un’area limitata, di circa 4 – 5 metri quadri di superficie. Gli operai sono già al lavoro per riparare i danni. Per consentire l’intervento di ripristino le lezioni sono state sospese nella giornata di oggi, mentre domani gli studenti potranno rientrare.