Gessica Notaro in diretta Facebook: «Sono iperattiva, ballo e canto»

RIMINI. Ha una bella voce, spigliata e divertita. Racconta che in casa balla e canta. Gessica Notaro ieri pomeriggio si è cimentata nella sua prima diretta “Facebook”, un modo per dire grazie a tutte le persone che le fanno forza da quando il suo ex fidanzato le ha gettato in volto una bottiglia d’acido. Non mostra il volto, lascia intravedere la guaina che le protegge le cicatrici, scherza anche su quell’occhio, il sinistro, dal quale non vede come vorrebbe. «Con uno solo non riesco a leggere i vostri messaggi – sorride – del resto già non ci vedevo bene prima». In poco più di un’ora Gessica ottiene 8mila visualizzazioni e 1.400 “mi piace”, questioni tecniche, è vero, ma comunque fanno capire quanto la giovane riminese sia seguita in Italia e all’estero. Al suo fianco l’amico Mauro che l’aiuta a leggere i messaggi in arrivo. Ringrazia molto, Gessica, e le piacerebbe fare qualcosa per sdebitarsi. Ammette che l’affetto delle persone l’aiuta. Sembra anche di buon umore, perché i «miglioramenti, anche se piccoli, ci sono». «Passo momenti tristi in cui la pelle tira, qua in casa ballo e canto, del resto la voce non ce la può togliere nessuno». A chi le dice che è una ragazza coraggiosa, risponde quasi sorpresa. «Chiunque al mio posto lo sarebbe, è istinto di sopravvivenza, sei costretto a farti forza. Sono iperattiva, Mauro lo sto facendo diventare matto». Dopo cinque minuti in onda, ecco che l’amico la richiama all’ordine perché è «ora di mettere il collirio». Resta il tempo per salutare: «Grazie di cuore».